2021 İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 208610103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , Tarih Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 430,02452

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 514,79465

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 3632

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610103

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 430,02452

Tavan Puan: 514,79465

Başarı Sıralaması: 3632

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,01551

Tavan Puan: 460,69908

Başarı Sıralaması: 2577

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,93456

Tavan Puan: 518,69617

Başarı Sıralaması : 2260

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 466,74207

Tavan Puan: 499,02873

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3227

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.