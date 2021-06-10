2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027537942021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027541022021 Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052900332021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3008501982021 Girne Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3007900612021 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3006502122021 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3006502112021 Girne Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3007900572021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3008501962021 İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201751208
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2021 Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105290033

105290033 | Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105290033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır  ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi     Iğdır Meslek Yüksekokulu   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 105290033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi   , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü , Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 216,19227

Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Iğdır Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1351621

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290033   

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi  

FAKÜLTE: Iğdır Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,19227

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1351621

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,70979

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1142002

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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