2021 Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105290033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 105290033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 216,19227

Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Iğdır Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1351621

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290033

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Iğdır Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,19227

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1351621

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,70979

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1142002

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31