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2021 Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 105290068

105290068 | Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 105290068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır  ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 105290068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 233,20444

Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 328,37743

Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 729591

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290068   

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,20444

Tavan Puan: 328,37743

Başarı Sıralaması: 729591

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,77681

Tavan Puan: 310,87732

Başarı Sıralaması:  731599

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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