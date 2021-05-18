Ünek isminin anlamı nedir, Ünek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810453Avusturya'da, İsrail bayrakları tepkilere yol açınca devlet binalarından kaldırıldı2021 Karabük Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130507Ökte isminin anlamı nedir, Ökte ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204810979Berfu Yenenler'in oğulları Mete ve Kuzey ile yaptığı paylaşımlar yürekleri ısıttıAkçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu2021 Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108630153Işin isminin anlamı nedir, Işin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202190186

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202190186

202190186 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202190186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İletişim ve Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 202190186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı   Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı   Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 288,44436

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 318,39361

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 269874

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190186   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,44436

Tavan Puan: 318,39361

Başarı Sıralaması: 269874

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,49939

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  235753

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,36256

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  367000

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,67777

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  225676

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT