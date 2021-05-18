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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202190188

202190188 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202190188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İletişim ve Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 202190188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı   Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı   Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 325,89407

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 445,63584

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 120928

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190188   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,89407

Tavan Puan: 445,63584

Başarı Sıralaması: 120928

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,47638

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  140784

Kontenjan 2019:  53+0

Yerleşen 2019: 53

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,52837

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  172000

Kontenjan 2018 :  53+0

Yerleşen 2018 : 53

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,56659

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  132550

Kontenjan 2017 :  53+0

Yerleşen 2017 : 53

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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