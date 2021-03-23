2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 494,91827
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 523,94442
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 19007
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110417
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 494,91827
Tavan Puan: 523,94442
Başarı Sıralaması: 19007
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+0
Yerleşen 2020 – 2021: 80
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,6391
Tavan Puan: 508,38839
Başarı Sıralaması: 25782
Kontenjan 2019: 80+0
Yerleşen 2019: 80
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 447,98737
Tavan Puan: 517,66892
Başarı Sıralaması : 25200
Kontenjan 2018 : 85+0
Yerleşen 2018 : 85
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 432,65126
Tavan Puan: 516,38894
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 26136
Kontenjan 2017 : 90+0
Yerleşen 2017 : 90
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.