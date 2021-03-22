2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Endüstri Mühendisliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 528,79801

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 538,31957

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 3134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110444

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 528,79801

Tavan Puan: 538,31957

Başarı Sıralaması: 3134

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,84319

Tavan Puan: 531,44887

Başarı Sıralaması: 3170

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 511,57905

Tavan Puan: 540,53746

Başarı Sıralaması : 3460

Kontenjan 2018 : 50+0

Yerleşen 2018 : 50

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,90413

Tavan Puan: 515,44975

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3927

Kontenjan 2017 : 50+0

Yerleşen 2017 : 50

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.