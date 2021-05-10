2021 Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1061107782021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2001101142021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1097106032021 Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2002115262021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1085100892021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2025107222021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1043103042021 Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031102122021 Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041117812021 Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202011822
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 202110135

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 202110135

202110135 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 202110135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202110135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 95+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,70863

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 394,73701

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 593939

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110135   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,70863

Tavan Puan: 394,73701

Başarı Sıralaması: 593939

Kontenjan 2020 – 2021 : 95+0

Yerleşen 2020 – 2021: 95

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,50226

Tavan Puan: 347,84382

Başarı Sıralaması:  809623

Kontenjan 2019:  100+0

Yerleşen 2019: 100

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 314,70553

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  115+0

Yerleşen 2018 : 90

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,77581

Tavan Puan: 347,32145

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  331155

Kontenjan 2017 :  115+0

Yerleşen 2017 : 115

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT