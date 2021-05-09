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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110198

202110198 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110198

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 202110198 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 314,25497

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 368,48225

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 236731

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110198   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,25497

Tavan Puan: 368,48225

Başarı Sıralaması: 236731

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,98582

Tavan Puan: 456,76838

Başarı Sıralaması:  316201

Kontenjan 2019:  40+0

Yerleşen 2019: 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,93856

Tavan Puan: 329,58449

Başarı Sıralaması :  621000

Kontenjan 2018 :  50+0

Yerleşen 2018 : 50

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,19987

Tavan Puan: 367,66648

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  150388

Kontenjan 2017 :  50+0

Yerleşen 2017 : 50

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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