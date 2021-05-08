2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110647

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 202110647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 80+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 376,58247

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 494,94183

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 74822

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110647

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,58247

Tavan Puan: 494,94183

Başarı Sıralaması: 74822

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+0

Yerleşen 2020 – 2021: 80

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,37745

Tavan Puan: 443,08204

Başarı Sıralaması: 101363

Kontenjan 2019: 86+0

Yerleşen 2019: 86

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,87114

Tavan Puan: 426,33865

Başarı Sıralaması : 106000

Kontenjan 2018 : 80+0

Yerleşen 2018 : 80

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,13516

Tavan Puan: 448,60514

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 61578

Kontenjan 2017 : 80+0

Yerleşen 2017 : 80

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.