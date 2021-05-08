2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110374
202110374 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202110374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 100+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 319,90463
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 466,04035
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 217518
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110374
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,90463
Tavan Puan: 466,04035
Başarı Sıralaması: 217518
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+0
Yerleşen 2020 – 2021: 100
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,41878
Tavan Puan: 472,98701
Başarı Sıralaması: 249878
Kontenjan 2019: 100+0
Yerleşen 2019: 100
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,06898
Tavan Puan: 363,03806
Başarı Sıralaması : 249000
Kontenjan 2018 : 100+0
Yerleşen 2018 : 100
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,82504
Tavan Puan: 386,24084
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 130618
Kontenjan 2017 : 100+0
Yerleşen 2017 : 100
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.