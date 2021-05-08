2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110374

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202110374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 100+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 319,90463

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 466,04035

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 217518

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110374

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,90463

Tavan Puan: 466,04035

Başarı Sıralaması: 217518

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+0

Yerleşen 2020 – 2021: 100

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,41878

Tavan Puan: 472,98701

Başarı Sıralaması: 249878

Kontenjan 2019: 100+0

Yerleşen 2019: 100

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,06898

Tavan Puan: 363,03806

Başarı Sıralaması : 249000

Kontenjan 2018 : 100+0

Yerleşen 2018 : 100

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,82504

Tavan Puan: 386,24084

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130618

Kontenjan 2017 : 100+0

Yerleşen 2017 : 100

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.