2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110726

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202110726 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 56+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 398,7366

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 479,03922

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 37943

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110726

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,7366

Tavan Puan: 479,03922

Başarı Sıralaması: 37943

Kontenjan 2020 – 2021 : 56+0

Yerleşen 2020 – 2021: 56

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,95087

Tavan Puan: 453,13610

Başarı Sıralaması: 47711

Kontenjan 2019: 60+0

Yerleşen 2019: 60

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,56822

Tavan Puan: 465,55865

Başarı Sıralaması : 51200

Kontenjan 2018 : 60+0

Yerleşen 2018 : 60

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,76816

Tavan Puan: 433,69049

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 40048

Kontenjan 2017 : 60+0

Yerleşen 2017 : 60

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.