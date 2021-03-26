2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 202110595 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 439,50238
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 439,91852
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 63762
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110595
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 439,50238
Tavan Puan: 439,91852
Başarı Sıralaması: 63762
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,29824
Tavan Puan: 398,30898
Başarı Sıralaması: 71749
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 370,4825
Tavan Puan: 381,06480
Başarı Sıralaması : 73600
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 363,31787
Tavan Puan: 379,95007
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77306
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.