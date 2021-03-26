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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202111063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 412,91702

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 461,25335

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 87340

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202111063   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,91702

Tavan Puan: 461,25335

Başarı Sıralaması: 87340

Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0

Yerleşen 2020 – 2021: 49

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,52238

Tavan Puan: 435,70139

Başarı Sıralaması:  77415

Kontenjan 2019:  45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 394,38149

Tavan Puan: 435,96432

Başarı Sıralaması :  55900

Kontenjan 2018 :  45+0

Yerleşen 2018 : 45

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,83554

Tavan Puan: 434,50344

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  48203

Kontenjan 2017 :  45+0

Yerleşen 2017 : 45

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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