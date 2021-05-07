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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 202111027

202111027 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 202111027

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 202111027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 414,31013

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 416,43337

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21348

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202111027   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 414,31013

Tavan Puan: 416,43337

Başarı Sıralaması: 21348

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,73521

Tavan Puan: 387,61239

Başarı Sıralaması:  45474

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,66491

Tavan Puan: 363,22342

Başarı Sıralaması :  61500

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,76713

Tavan Puan: 409,86612

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  93304

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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