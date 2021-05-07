2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 202111027
202111027 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 202111027 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 414,31013
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 416,43337
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21348
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202111027
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 414,31013
Tavan Puan: 416,43337
Başarı Sıralaması: 21348
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,73521
Tavan Puan: 387,61239
Başarı Sıralaması: 45474
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 356,66491
Tavan Puan: 363,22342
Başarı Sıralaması : 61500
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,76713
Tavan Puan: 409,86612
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 93304
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.