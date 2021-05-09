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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202110277

202110277 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202110277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 202110277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 300,93659

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 346,98174

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 287851

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110277   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,93659

Tavan Puan: 346,98174

Başarı Sıralaması: 287851

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0

Yerleşen 2020 – 2021: 40

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,19

Tavan Puan: 327,57325

Başarı Sıralaması:  435078

Kontenjan 2019:  40+0

Yerleşen 2019: 40

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 326,91230

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  50+0

Yerleşen 2018 : 46

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,82781

Tavan Puan: 369,88925

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  174633

Kontenjan 2017 :  50+0

Yerleşen 2017 : 50

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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