2021 İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310797
105310797 | İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105310797 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 326,09155
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 2
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 197834
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310797
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 326,09155
Tavan Puan: 2
Başarı Sıralaması: 197834
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,48426
Tavan Puan: 335,85156
Başarı Sıralaması: 197440
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,53077
Tavan Puan: 392,37232
Başarı Sıralaması : 210000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,40115
Tavan Puan: 386,11251
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95026
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.