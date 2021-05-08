2021 İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310797

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105310797 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 326,09155

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 2

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 197834

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310797

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,09155

Tavan Puan: 2

Başarı Sıralaması: 197834

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,48426

Tavan Puan: 335,85156

Başarı Sıralaması: 197440

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,53077

Tavan Puan: 392,37232

Başarı Sıralaması : 210000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,40115

Tavan Puan: 386,11251

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95026

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.