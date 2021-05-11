2021 İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 105310222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 224,86122

İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 2

İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 817071

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310222

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,86122

Tavan Puan: 2

Başarı Sıralaması: 817071

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,13727

Tavan Puan: 318,80062

Başarı Sıralaması: 769594

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 315,21783

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 43

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,90978

Tavan Puan: 352,45022

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 394004

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.