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2021 İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310488

105310488 | İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310488

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 105310488 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 242,36249

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tavan Puan: 2

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 464196

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310488   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,36249

Tavan Puan: 2

Başarı Sıralaması: 464196

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,69433

Tavan Puan: 261,49435

Başarı Sıralaması:  477628

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 289,60797

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 37

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,54523

Tavan Puan: 262,84362

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  281667

Kontenjan 2017 :  55+2

Yerleşen 2017 : 57

taban-puan.jpg

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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