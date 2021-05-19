2021 İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310197
105310197 | İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 105310197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 269,07687
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 2
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 378157
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310197
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 269,07687
Tavan Puan: 2
Başarı Sıralaması: 378157
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,41423
Tavan Puan: 370,21772
Başarı Sıralaması: 293673
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,02811
Tavan Puan: 337,24362
Başarı Sıralaması : 272000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,28007
Tavan Puan: 380,35314
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 170875
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.