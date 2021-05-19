2021 İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 105310197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 269,07687

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 2

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 378157

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310197

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,07687

Tavan Puan: 2

Başarı Sıralaması: 378157

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,41423

Tavan Puan: 370,21772

Başarı Sıralaması: 293673

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,02811

Tavan Puan: 337,24362

Başarı Sıralaması : 272000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,28007

Tavan Puan: 380,35314

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 170875

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.