Onul isminin anlamı nedir, Onul ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oğuş isminin anlamı nedir, Oğuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İzgü isminin anlamı nedir, İzgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ülgü isminin anlamı nedir, Ülgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nuri isminin anlamı nedir, Nuri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Köylülerin korkulu rüyası oldu! Mezarları kazıp ceset yiyen ayı tekrar ortaya çıktı!Öğür isminin anlamı nedir, Öğür ne demektir? Kuranda geçiyor mu?On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran 2021 (MPİ)İkbale isminin anlamı nedir, İkbale ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mediha isminin anlamı nedir, Mediha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM 2021-İSG/1 sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarını paylaştı.

2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021-İSG/1 sınavının cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle adayların erişimine açıldı. 

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''2021-İSG/1 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Haziran 2021 tarihinde saat 16.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.'' denildi. 

2021-İSG 1 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

Adaylar, yukarıda belirtilen adrese tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçmeli.

2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

Ardından sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilirler.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT