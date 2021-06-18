2021-İSG/1 sınavı soru ve cevapları! 2021-İSG/1 cevap anahtarı erişime açıldı!

30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021-İSG/1 sınavının cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''2021-İSG/1 adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Haziran 2021 tarihinde saat 16.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.'' denildi.

2021-İSG 1 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yukarıda belirtilen adrese tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçmeli.

Ardından sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilirler.