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2021 Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011576

202011576 | Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011576

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Işık Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 202011576 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 373,45156

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 433,15766

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 31630

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202011576   

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,45156

Tavan Puan: 433,15766

Başarı Sıralaması: 31630

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,60201

Tavan Puan: 415,17565

Başarı Sıralaması:  12823

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 378,81044

Tavan Puan: 386,38895

Başarı Sıralaması :  21800

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,12364

Tavan Puan: 418,59039

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  35839

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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