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2021 Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202011813

202011813 | Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202011813

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Işık Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202011813 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 366,04735

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 375,82550

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 96132

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202011813   

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,04735

Tavan Puan: 375,82550

Başarı Sıralaması: 96132

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,26448

Tavan Puan: 364,03675

Başarı Sıralaması:  79136

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,20768

Tavan Puan: 366,74150

Başarı Sıralaması :  72600

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,48866

Tavan Puan: 391,13714

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  60134

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

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Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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