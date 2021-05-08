2021 Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202010348
202010348 | Işık Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202010348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 356,1235
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 372,79236
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 118218
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202010348
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,1235
Tavan Puan: 372,79236
Başarı Sıralaması: 118218
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,44473
Tavan Puan: 355,41016
Başarı Sıralaması: 91500
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,44223
Tavan Puan: 360,11593
Başarı Sıralaması : 96800
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,68919
Tavan Puan: 369,11406
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 73541
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Işık Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.