2021 Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202010348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202010348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 356,1235

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 372,79236

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 118218

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202010348

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,1235

Tavan Puan: 372,79236

Başarı Sıralaması: 118218

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,44473

Tavan Puan: 355,41016

Başarı Sıralaması: 91500

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,44223

Tavan Puan: 360,11593

Başarı Sıralaması : 96800

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,68919

Tavan Puan: 369,11406

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 73541

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 2

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.