2021 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011407
202011407 | Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202011407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 386,32538
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 392,16871
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 56962
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202011407
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,32538
Tavan Puan: 392,16871
Başarı Sıralaması: 56962
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,14932
Tavan Puan: 383,67622
Başarı Sıralaması: 48699
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 366,24326
Tavan Puan: 368,57791
Başarı Sıralaması : 49100
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,65646
Tavan Puan: 411,56908
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 30351
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.