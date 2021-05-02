2021 Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202010772

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202010772 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 341,79184

Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 451,56078

Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 171429

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202010772

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,79184

Tavan Puan: 451,56078

Başarı Sıralaması: 171429

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,99184

Tavan Puan: 354,68873

Başarı Sıralaması: 243277

Kontenjan 2019: 21+0

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,65344

Tavan Puan: 316,68054

Başarı Sıralaması : 285000

Kontenjan 2018 : 21+0

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,91405

Tavan Puan: 335,77301

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 188119

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.