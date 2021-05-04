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2021 İskenderun Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110790024

110790024 | İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İskenderun Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110790024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tercih kod numarası 110790024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı: 233,59514

İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tavan Puan: 318,65988

İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması: 514488

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790024   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,59514

Tavan Puan: 318,65988

Başarı Sıralaması: 514488

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,22214

Tavan Puan: 252,03697

Başarı Sıralaması:  477881

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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