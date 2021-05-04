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2021 İskenderun Teknik Üni. Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110710122

110710122 | İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İskenderun Teknik Üni. Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110710122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi   Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 110710122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: 215,51229

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 1

İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: 650863

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110710122   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,51229

Tavan Puan: 1

Başarı Sıralaması: 650863

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 278,93663

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 237,67135

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  10+1

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  10+1

Yerleşen 2017 : 0

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İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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