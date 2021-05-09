2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110710113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110710113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 291,05373

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 2

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 331669

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110710113

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,05373

Tavan Puan: 2

Başarı Sıralaması: 331669

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,07943

Tavan Puan: 321,11141

Başarı Sıralaması: 310629

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,91198

Tavan Puan: 299,67250

Başarı Sıralaması : 359000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,37202

Tavan Puan: 368,84840

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 396837

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.