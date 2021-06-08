2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110750024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 110750024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 209,6606

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1441502

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750024

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,6606

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1441502

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,62694

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1442750

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47