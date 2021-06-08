2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110750281
110750281 | İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 110750281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 222,85642
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1262250
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110750281
ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İskenderun Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,85642
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1262250
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,80178
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1211479
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62