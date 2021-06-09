2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110750139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 110750139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Dörtyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 175,16379

İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1741221

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750139

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Dörtyol Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 175,16379

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1741221

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-37