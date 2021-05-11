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2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 110790031

110790031 | İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 110790031

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110790031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 220,81133

İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 282,64477

İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 864573

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790031   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 220,81133

Tavan Puan: 282,64477

Başarı Sıralaması: 864573

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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