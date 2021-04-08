2021 İSKİ su abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

İSKİ ABONELİK KAPATMA NE DEMEK?

Bir konut ya da iş yerinde su aboneliği bulunan kişilerin aboneliklerini taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir.

2021 İSKİ SU ABONELİK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evlerinin veya iş yerlerinin su aboneliklerini başka bir yere taşımak isteyen vatandaşlar, bu durumu nasıl yapacaklarını internette çokça aratıyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su abonelik kapatma veya iptal işlemleri E-Devlet, ALO 185 Çağrı Merkezi ve İSKİ resmi internet sayfası olmak üzere 3 yerden yapılabilmektedir.

Su abonelik iptali için istenen belgeler ise

Konut için;

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş yeri için;

1) T.C. Kimlik Belgesi

2) Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3) Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİNDEN İSKİ SU ABONELİK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İSKİ abonelik iptalinizi dilerseniz ALO 185 çağrı merkezinden de yapabilirsiniz. Müşteri temsilcisi ile görüşeceğiniz görüşmede sizden kişisel bilgileriniz istenmektedir. Doğru cevapları verdiğinizde müşteri temsilcisi tarafından aboneliğiniz iptal edilir. Teminat bedelinin ödemesi için sizden IBAN numarası istenecektir. 3 ila 5 gün içerisinde teminat bedeli hesabınıza yatırılacaktır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSKİ SU ABONELİK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet hayatımıza birçok konuda kolaylık getirmiştir ve bunlardan biri de İSKİ abonelik iptalidir. İSKİ abonelik iptalinizi E-Devlet üzerinden artık kolayca yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/iski-abonelik-iptali-basvurusu linke tıklayarak E-Devlet İSKİ abonelik iptali başvurusunda bulunabilirsiniz. İptal işlemini yaparken son olarak sizden IBAN istenmektedir. Teminat bedeli 3 ila 5 gün içerisinde hesabınıza iade edilecektir.