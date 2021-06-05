2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112553091
112553091 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 112553091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü , Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 201,50012
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Tavan Puan: ---
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1558063
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112553091
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 201,50012
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1558063
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Dolmadı-15