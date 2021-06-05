2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112553091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 112553091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü , Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 201,50012

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1558063

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112553091

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,50012

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1558063

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-15