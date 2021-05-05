2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Taban, Tavan Puan| 112510786
112510786 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 112510786 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 319,62523
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112510786
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 319,62523
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 280,95512
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 14+1
Yerleşen 2019: 13
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,54977
Tavan Puan: 298,64267
Başarı Sıralaması : 266000
Kontenjan 2018 : 15+1
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,5246
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 200047
Kontenjan 2017 : 15+1
Yerleşen 2017 : 16
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.