2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552903

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 112552903 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Senirkent Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 201,72155

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1554804

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552903

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Senirkent Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,72155

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1554804

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,70568

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1532824

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: Doldu-93