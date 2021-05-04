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2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 112510847

112510847 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 112510847

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 112510847 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 234,02001

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 256,95277

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 511888

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112510847   

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,02001

Tavan Puan: 256,95277

Başarı Sıralaması: 511888

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 255,02721

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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