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2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112510732

112510732 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112510732

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 112510732 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 244,98784

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tavan Puan: 252,66078

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 450355

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112510732   

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,98784

Tavan Puan: 252,66078

Başarı Sıralaması: 450355

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,64942

Tavan Puan: 239,40147

Başarı Sıralaması:  462355

Kontenjan 2019:  11+1

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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