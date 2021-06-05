2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112572061

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 112572061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Yalvaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 214,17554

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1379215

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112572061

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Yalvaç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 214,17554

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1379215

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,193

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1405059

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72