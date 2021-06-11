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2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552418

112552418 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552418

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Yapı Denetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü tercih kod numarası 112552418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Yapı Denetimi  Bölümü , Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Denetimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 32 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552418   

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 32

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,52519

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1653861

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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