2021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202210340
202210340 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202210340 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 461,05098
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 499,47928
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4362
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202210340
ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 461,05098
Tavan Puan: 499,47928
Başarı Sıralaması: 4362
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 445,70099
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 5778
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 446,68686
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 4410
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,65212
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4319
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.