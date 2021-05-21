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2021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202210340

202210340 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202210340

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202210340 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 461,05098

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 499,47928

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4362

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210340   

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 461,05098

Tavan Puan: 499,47928

Başarı Sıralaması: 4362

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,70099

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  5778

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 446,68686

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  4410

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,65212

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  4319

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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