2021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202210028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 202210028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , Felsefe Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 374,86899

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 397,21376

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 78087

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210028

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,86899

Tavan Puan: 397,21376

Başarı Sıralaması: 78087

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,78136

Tavan Puan: 433,59509

Başarı Sıralaması: 80024

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,13875

Tavan Puan: 346,36923

Başarı Sıralaması : 120000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,61778

Tavan Puan: 391,49883

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 101388

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.