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2021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202210330

202210330 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202210330

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 202210330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 450,78736

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 495,07911

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 1625

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210330   

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 450,78736

Tavan Puan: 495,07911

Başarı Sıralaması: 1625

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: 30

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,97446

Tavan Puan: 503,93638

Başarı Sıralaması:  1864

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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