2021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202210258
202210258 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202210258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 337,16821
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 402,04514
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 165433
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202210258
ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,16821
Tavan Puan: 402,04514
Başarı Sıralaması: 165433
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,48586
Tavan Puan: 367,03165
Başarı Sıralaması: 200781
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 308,77857
Tavan Puan: 352,06565
Başarı Sıralaması : 160000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,70199
Tavan Puan: 406,99495
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 110015
Kontenjan 2017 : 11+0
Yerleşen 2017 : 11
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.