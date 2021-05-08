2021 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202210188
202210188 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202210188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,39584
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 383,67502
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 112982
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202210188
ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 358,39584
Tavan Puan: 383,67502
Başarı Sıralaması: 112982
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,02206
Tavan Puan: 361,10593
Başarı Sıralaması: 98150
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,63098
Tavan Puan: 358,92290
Başarı Sıralaması : 96400
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 385,27802
Tavan Puan: 400,99871
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 54660
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.