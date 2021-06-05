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2021 İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202352304

202352304 | İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202352304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 202352304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 44+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 44 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 248,17406

İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Arel Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 948798

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202352304   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,17406

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 948798

Kontenjan 2020 – 2021 : 44+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 44

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,37424

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  861753

Kontenjan 2019:  15+0

Yerleşen 2019: Doldu-15

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