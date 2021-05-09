2021 İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311431

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202311431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 309,99541

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 316,33824

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 252265

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202311431

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,99541

Tavan Puan: 316,33824

Başarı Sıralaması: 252265

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,55425

Tavan Puan: 330,19180

Başarı Sıralaması: 200545

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,52227

Tavan Puan: 309,08096

Başarı Sıralaması : 226000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,51789

Tavan Puan: 361,27865

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 173619

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.