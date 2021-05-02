2021 İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202311158
202311158 | İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202311158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 332,38281
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 351,02548
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 186999
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202311158
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 332,38281
Tavan Puan: 351,02548
Başarı Sıralaması: 186999
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,89484
Tavan Puan: 321,60566
Başarı Sıralaması: 162387
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,64206
Tavan Puan: 336,92541
Başarı Sıralaması : 127000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,5543
Tavan Puan: 357,59045
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 86893
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.