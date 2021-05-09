2021 İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202310248

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202310248 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 315,72047

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 316,51990

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 231594

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202310248

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,72047

Tavan Puan: 316,51990

Başarı Sıralaması: 231594

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,44198

Tavan Puan: 311,64114

Başarı Sıralaması: 245649

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,00279

Tavan Puan: 294,18667

Başarı Sıralaması : 312000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,04072

Tavan Puan: 313,91967

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 180825

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.